Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft ermittelt - Suche nach Verdächtigem

13 Leichtverletzte bei Explosion einer Paketbombe in Lyon

Lyon (AFP) - Bei der Explosion einer mutmaßlichen Paketbombe in der Altstadt der ostfranzösischen Stadt Lyon sind 13 Menschen leicht verletzt worden. Nach Behördenangaben explodierte am späten Freitagnachmittag ein Sprengsatz in einer Fußgängerzone. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, ermittelt wurde zunächst aber in alle Richtungen.

Polizisten suchen den Tatort ab © AFP

Nach Angaben aus Polizeikreisen enthielt die Bombe - eine Tasche oder ein Paket - Schrauben, Nägel oder Bolzen. Sie sei vor einer Bäckerei an der Rue Victor Hugo deponiert worden - einer belebten Fußgängerzone in der Nähe des Bellecour-Platzes im Zentrum der Stadt.

Ein etwa 30 Jahre alter Mann auf einem schwarzen Mountainbike sei zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe des Tatorts beobachtet worden und werde von der Polizei gesucht, verlautete aus Ermittlerkreisen. Der Verdächtige sei von einer Überwachungskamera gefilmt worden, sagte der Bürgermeister des zweiten Arrondissements von Lyon, Denis Broliquier. Der Bereich im historischen Zentrum wurde geräumt und von Sicherheitskräften abgesperrt.

Die für Terrorismus zuständige Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Der Staatsanwalt Rémy Heitz sei auf dem Weg nach Lyon, teilte die Behörde mit. Auch der Staatsanwalt von Lyon, Nicolas Jacquet, begab sich an den Ort der Explosion. Zunächst wurde in alle Richtungen ermittelt.

In Frankreich gab es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche Anschläge, die vielfach islamistisch motiviert waren. Bei diesen Angriffen starben seit 2015 bereits 251 Menschen.

Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Explosion am frühen Abend als "Angriff". Er könne derzeit keine genaueren Angaben machen, aber "heute, bislang, gibt es kein Opfer". Später erklärte er im Kurzbotschaftendienst Twitter, er "denke an die Verletzten der Explosion in Lyon" sowie an ihre Familien und alle Bewohner der Stadt. "Wir sind an Ihrer Seite", erklärte Macron.

Innenminister Christophe Castaner wollte sich ebenfalls nach Lyon begeben und ordnete erhöhte Sicherheitsmaßnahmen auf öffentlichen Plätzen an. Premierminister Edouard Philippe sagte seine Teilnahme an einer Wahlkampfveranstaltung ab. Die Explosion ereignete sich zwei Tage vor der Europawahl.

Elf der 13 Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Alle seien nur leicht verletzt, sagte Bürgermeister Broliquier. Unter ihnen sei ein achtjähriges Mädchen. "Wir sind eher erleichtert, weil es offensichtlich keine Schwerverletzten gab, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es ein Sprengsatz war", sagte Broliquier.

"Ich habe gerade gearbeitet, Leute bedient, und plötzlich hat man einen großen Knall gehört", sagte Omar Ghezza, Bäcker in einem benachbarten Geschäft. "Wir dachten, das hängt mit den Arbeiten zusammen", sagte er mit Verweis auf eine Baustelle. Er habe sechs blutüberströmte Menschen am Boden liegen gesehen.