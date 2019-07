US-Teenager Kyle Giersdorf räumt bei erster Weltmeisterschaft von Videospiel ab

16-Jähriger gewinnt erste Fortnite-WM und drei Millionen Dollar

New York (AFP) - Der 16-jährige US-Amerikaner Kyle Giersdorf ist erster Einzelweltmeister im Videospiel Fortnite und hat damit drei Millionen Dollar eingeheimst. Der Teenager mit dem Spielernamen Bugha gewann am Sonntag die erste Fortnite-WM in New York in der Kategorie Einzelspieler. "Das ist wahnsinnig", sagte der frischgebackene Millionär, nachdem er sich in sechs Spielen durchgesetzt hatte. Der beste deutsche Teilnehmer, der 16-jährige Jan "fwexy" Kaur, landete auf Rang 31.

Kyle Giersdorf © AFP

Der Spiele-Entwickler Epic Games hat sich die erste Weltmeisterschaft des Shooter-Spiels 100 Millionen Dollar (knapp 90 Millionen Euro) kosten lassen. Das Turnier wurde im New Yorker Arthur-Ashe-Stadion ausgetragen, in dem jedes Jahr das Tennisturnier US Open stattfindet.

Bei Fortnite werden die Spieler auf einer Insel ausgesetzt, müssen sich Waffen und andere Ressourcen zusammensuchen und gegnerische Spieler ausschalten. Weltweit zocken rund 250 Millionen Menschen das Videospiel; an der Qualifikation für die hundert Finalisten hatten fast 40 Millionen Spieler teilgenommen. Die ältesten waren 24, die jüngsten 13 Jahre alt - zu ihnen gehörte auch der deutsche eSportler Lion "LYGHT" Krause - er landete auf Platz 80.

Die vier besten Spieler im Solo-Wettkampf kamen aus dem Fortnite-Mutterland USA, unter ihnen auch der 24-jährige Harrison "Psalm" Chang. Ihr Preisgeld lag zwischen 1,05 Million und 1,8 Million Dollar. Fünfter wurde der 13-jährige Argentinier Thiago "King" Lapp, der mit 900.000 Dollar nur knapp die eine-Million-Marke verfehlte.

Allein für ihre Teilnahme am Finale erhielten die 100 Profis ein Startgeld von 50.000 Dollar. Insgesamt blätterte Epic Games für die Preisgelder 30 Millionen Dollar hin.

Am Samstag hatten die Spieler David "Aqua" Wang aus Österreich und Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen aus Norwegen das Turnier als Duo gewonnen und jeweils 1,5 Millionen Dollar gewonnen. Der 15-jährige deutsche Spieler Fabian "Derox" Real wurde mit seinem Partner Calum "itemm" MacGillivray aus Schottland Achter.

Das Stadion war während der Höhepunkte der Weltmeisterschaft gut gefüllt. "Das ist besser als Fernsehen oder (das Live-Streaming-Videoportal) Twitch", sagte einer der Zuschauer beim Finale am Sonntag, Anthony Peralta. "Ich hätte nicht gemacht, dass es so viel Spaß machen würde", sagte ein weiterer Zuschauer, Carlos Dacosta. "Das Niveau der Wettkämpfe ist einfach irre".