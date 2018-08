Fahrzeug fährt in Graben und kippt um - Unfallursache noch unklar

16 Menschen bei Unfall mit Bus auf Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern verletzt

Güstrow (AFP) - Ein Fernbus ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt. 16 Menschen seien mit mittelschweren bis schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Güstrow mit. Der Bus war mit 63 Menschen besetzt, die übrigen 47 Insassen wurden von den Einsatzkräften betreut und in ein Sammelzentrum gebracht.

Bus liegt auf der Seite © AFP

Der Bus des Unternehmens Flixbus war auf der A19 in Richtung Berlin unterwegs, als er laut Polizei gegen 06.30 Uhr in Höhe der Gemeinde Linstow in einen rechts neben der Autobahn verlaufenden Graben fuhr und umkippte. Die Ursache war zunächst unklar, Ermittlungen liefen. Der Fahrer war einem Alkoholtest zufolge nüchtern und sollte befragt werden.

Zudem waren Sachverständige am Unfallort im Einsatz, um Spuren zu sichern und die Abläufe zu rekonstruieren. Die A19 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Richtung Berlin voll gesperrt.

Rettungskräfte aus zwei umliegenden Landkreisen waren mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort, um die Businsassen zu versorgen. Auch vier Rettungshubschrauber wurden entsandt. An Bord des Fahrzeugs waren der Polizei zufolge Reisende aus 22 Ländern sowie zwei Busfahrer.

Die 47 offensichtlich nicht oder nur leichter verletzten Insassen wurden von Helfern mit einem Bus in ein Gebäude des Roten Kreuzes nach Güstrow gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort sollten sie weiter betreut und untersucht werden. Der Landkreis Mecklenburger Seenplatte richtete ein Informationstelefon ein, an das sich Angehörigen wenden konnten.