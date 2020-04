Binnen vier Wochen haben damit mehr als 20 Millionen Menschen ihren Job verloren

5,2 Millionen zusätzliche Arbeitslose in den USA

Washington (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in den USA ist wegen der Corona-Krise erneut stark angestiegen. In der vergangenen Woche meldeten sich 5,2 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben binnen vier Wochen mehr als 20 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren.

Geschlossenes Geschäft in Detroit © AFP

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in den USA und weltweit verheerend: Das Virus hat die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen.

Im Vergleich zur Vorwoche gingen die Arbeitslosenzahlen allerdings leicht zurück. In der Woche vom 30. März bis zu 3. April hatten sich noch 6,6 Millionen Menschen neu arbeitslos gemeldet. Massive Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus gelten in den USA seit Mitte März.