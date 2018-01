Tödliches Unglück auf Privatgrundstück in Emmerich

59-Jähriger am Niederrhein von umstürzendem Baum erschlagen

Emmerich (AFP) - Während des Sturms "Friederike" ist am Donnerstag am Niederrhein ein Mann von einem umstürzendem Baum erschlagen worden. Das Unglück ereignete sich auf einem Privatgrundstück in Emmerich, wie eine Sprecherin der Polizei in Kleve mitteilte. Der Mann erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Umgestürzter Baum in Bielefeld © AFP

Der Getötete stammte den Angaben zufolge aus Emmerich. Über den tödlichen Unfall berichtete zuerst der Westdeutsche Rundfunk. Bei dem schweren Wintersturm wurden am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen mehrere Menschen verletzt, meist bei Verkehrsunfällen.