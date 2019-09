Umfrage für Umweltorganisation BUND - Kritik an Brennelementeherstellung

60 Prozent der Deutschen befürworten schnellen Ausstieg aus Atomkraft

Berlin (AFP) - Trotz anhaltender Debatten um Klimaschutz und Energieversorgung hält eine Mehrheit in Deutschland einer Umfrage zufolge an einem schnellen Ausstieg aus der Atomkraft fest. 60 Prozent sprachen sich in der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten repräsentativen Befragung für die Umweltschutzorganisation BUND dafür aus, die Nutzung bis Ende 2022 oder sogar vorher zu beenden. Das war 2011 im Atomausstiegsgesetz so beschlossen worden.

Weitere 17 Prozent befürworteten laut Umfrage des Instituts Kantar Emnid von Anfang September den Atomausstieg, aber zu einem späteren Zeitpunkt. 17 Prozent waren für Rücknahme des Beschlusses. Sechs Prozent machten keine Angaben oder äußerten, sie wüssten es nicht.

Die Vorstellung der Umfrage erfolgte dabei im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines sogenannten Uranatlas durch BUND, Nuclear Free Future Foundation (NFFF) und Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). Dieser enthält Informationen zur Atomkraft- und Uranförderbranche weltweit, welcher die drei Organisationen kritisch gegenüberstehen. Sie verwiesen unter anderem auf ein Gesundheitsrisiko durch die Nutzung der Atomenergie.

Der BUND erneuerte dabei auch seine Kritik an der Urananreicherung und Brennelementeproduktion für Atomkraftwerke in zwei kommerziellen Fabriken im nordrhein-westfälischen Gronau und im niedersächsischen Lingen. Sie sind nicht vom Atomausstieg betroffen. Der BUND forderte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf, eine Initiative zur Schließung bis 2022 und damit einen "vollständigen Atomausstieg" zu starten.

In Deutschland war der Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft zur Stromerzeugung 2011 nach der verheerenden Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima von einer breiten politischen Mehrheit im Bundestag beschlossen worden. Es gibt aber immer wieder Versuche, diesen Beschluss wieder in Frage zu stellen, um die Atomenergie weiter zu nutzen.

Befürworter der Atomenergie argumentieren dabei unter anderem mit dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit, auch vor dem Hintergrund des kürzlich ebenfalls beschlossenen Kohleausstiegs bis zum Jahr 2038. Die AfD kritisiert den Atomausstieg in Deutschland etwa seit längerem scharf.