Europa mit 145.000 Verstorbenen der am stärksten betroffene Kontinent

AFP-Zählung: Mehr als 250.000 Tote weltweit durch Coronavirus-Infektion

Paris (AFP) - An der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind inzwischen weltweit mehr als 250.000 Menschen gestorben. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom späten Montagabend hervor, die auf Angaben von Behörden rund um den Globus basiert. Demnach wurden insgesamt 250.203 Todesfälle und 3,57 Millionen Infektionsfälle verzeichnet.

Gräber für Corona-Opfer in Mailand, deren Überreste von niemandem reklamiert wurden © AFP

Europa ist nach wie vor der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. Dort zählte AFP insgesamt 145.023 Todesopfer und 1,572 Millionen Infektionsfälle. Die höchste Zahl von Todesfällen in einem einzelnen Land gibt es in den USA mit 68.689 Verstorbenen bis Montagabend. Dahinter folgen Italien (29.079), Großbritannien (28.734), Spanien (25.428) und Frankreich (25.201).