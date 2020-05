ARD und Stefan Raab wollen mit Shows Eurovision Song Contest ersetzen

Berlin (AFP) - Die Fernsehsender ARD und ProSieben wollen die Fans des Eurovision Song Contest (ESC) am Samstag (20.15 Uhr) mit Ersatzshows über den Ausfall des Musikwettbewerbs hinweg trösten. In der ARD läuft live aus der Hamburger Elbphilharmonie ein deutsches Finale, in dem das Fernsehpublikum aus zehn Teilnehmern einen "Sieger des Herzens" des wegen der Corona-Krise abgesagten Wettbewerbs wählen kann.

Erregt Unmut in Türkei: Conchita Wurst © AFP

Unter anderem die als Favorit für den ESC-Sieg gehandelte Band Dadi og Gagnamagnid aus Island tritt live auf. Parallel dazu zeigt ProSieben den von Stefan Raab erfundenen und unter anderem von Conchita Wurst moderierten neuen "Free European Song Contest", in dem Musiker für 15 Länder gegeneinander antreten. Zu den bekanntesten Namen zählen dort Stefanie Heinzmann für die Schweiz und Nico Santos für Spanien.