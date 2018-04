Chef Diess: Wiederherstellung von Vertrauen ist lange Aufgabe und langer Weg

Abgasskandal für Volkswagen noch nicht ausgestanden

Wolfsburg (AFP) - Der Abgasskandal ist für Volkswagen nach eigener Einschätzung noch lange nicht ausgestanden. Der Konzern habe durch die Dieselkrise "viel Vertrauen verloren" und es bleibe eine Aufgabe für die kommenden Jahre, dieses Vertrauen wieder herzustellen, sagte der neue VW-Chef Herbert Diess am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg. "Das wird eine lange Aufgabe und ein langer Weg sein."

Der neue VW-Chef Diess © AFP

Die "Wirtschaftswoche" zitierte zudem aus einem Brief von Diess an die Belegschaft, in dem der Konzernchef schreibt, dass die Dieselkrise "noch für lange Zeit mit Volkswagen verbunden" bleiben werde. "Nur wenn wir die Aufarbeitung ernsthaft und tiefgreifend vorantreiben, können wir daraus lernen, ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden."

Volkswagen habe seit Herbst 2015 die "größte Krise der Unternehmensgeschichte bewältigen" müssen, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch an der Seite des neuen VW-Chefs in Wolfsburg. Aus der Dieselkrise gehe der Konzern aber "gestärkt" hervor. Volkswagen hatte im Herbst 2015 zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen unterschiedlicher Marken eine Software zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut zu haben.

Die Fahrzeuge seien "in Ordnung gebracht" und durch Software-Updates seien die Stickoxid-Emissionen merklich gesenkt worden, sagte Diess. Zugleich sprach sich der Konzernchef erneut gegen Hardware-Nachrüstungen aus, wie sie von Teilen der Politik gefordert werden. Diese seien "aufwendig" und machten "wenig Sinn". Es gebe effizientere und schnellere Maßnahmen, um die Luft in belasteten Städten zu verbessern.

Diess hatte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung den Posten von VW-Chef Matthias Müller übernommen. Der bisherige VW-Markenchef, der auch diese Aufgabe behält, soll das Unternehmen für neue Herausforderungen wie den Ausbau der Elektromobilität fit machen.