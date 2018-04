61-jährige Fatou freut sich über Reistorte und Extraportion Obst

Älteste bekannte Gorilladame der Welt feiert im Berliner Zoo Geburtstag

Berlin (AFP) - Zum 61.Geburtstag der weltweit ältesten Gorilladame hat der Berliner Zoo dem Tier namens Fatou ein besonderes Geschenk gemacht. Tierpfleger überreichten Fatou am Freitag eine Reistorte mit Quark und verschiedenen Obstsorten, die wegen ihres Zuckergehalts sonst tabu sind für die Seniorin. "Sie läuft ein bisschen langsam, sie hat keine Zähne mehr", sagte Pfleger Ruben Gralki. "Sonst ist alles gut".

Gorilladame Fatou hat guten Appetit © AFP

Nach Angaben des Zoos lebt nur im US-Zoo Little Rock eine ähnlich alte Gorilladame namens Trudy. Die genauen Geburtsdaten der noch in freier Wildbahn gefangenen Menschenaffen sind unbekannt. Ein Matrose hatte mit Fatou in einer Gaststätte im französischen Marseille seine Getränke bezahlt. Das Affenkind landete 1959 in Berlin, wo es damals auf etwa zwei Jahre geschätzt wurde.

"Wir hoffen, dass es noch lange gut geht", sagte Gralki, der Fatou schon zu seinem Ausbildungsbeginn vor 20 Jahren als ältere Dame kennengelernt hatte. Zoodirektor Andreas Knieriem sagte über das Geburtstagskind: "Mit ihr haben wir eine lebende Legende der Berliner Zoogeschichte unter unseren Tieren."