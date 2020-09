Ältestenrat des Bundestags befasst sich mit Sicherheit am Reichstag

Berlin (AFP) - Der Ältestenrat des Bundestags befasst sich am Donnerstag (12.00 Uhr) mit Fragen der Sicherheit in und an den Gebäuden des Parlaments. Hintergrund ist ein Vorfall während der jüngsten Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen: Am Samstagabend hatten hunderte teils rechtsextreme Demonstranten die Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt, in dem der Bundestag seinen Sitz hat. Seither wird über eine mögliche Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen diskutiert.

Demonstranten vor dem Reichstag © AFP

Der Ältestenrat des Bundestags versammelt - neben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern - nicht die ältesten Parlamentarier, die Mitglieder sind aber erfahrene Politiker. Das Gremium soll vor allem den reibungslosen Arbeitsablauf des Bundestags organisieren.