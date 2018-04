Trotz Eingriff bei seinem Vater besucht Sohn Charles Australien

Ärztin: Prinz Philips hohes Alter bei Hüft-OP nicht entscheidend

London (AFP) - Dem britischen Prinzen Philip muss sein hohes Alter bei einer Hüftoperation nach Experteneinschätzung keine große Sorge bereiten. Entscheidend bei einem solchen Eingriff sei die Fitness des Patienten und der Zustand seines Herzen und seiner Lunge, sagte die Chirurgin Scarlett McNally, die den Berufsverband Royal College of Surgeons berät, zu der anstehenden Operation des 96-jährigen Ehemanns von Königin Elizabeth.

Seine Königliche Hoheit Prinz Philip © AFP

"Jede Operation und jede Betäubung bergen ein gewisses Risiko", führte die Medizinerin aus. "Das Wichtigste ist die Fitness von jemandem, beim Herzen und bei der Lunge, wie viel Sport er treibt und wie gut er ernährt ist", sagte McNally. Dies sei entscheidender als das tatsächliche Alter des Patienten.

Der Buckingham-Palast hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Prinzgemahl für einen geplanten Eingriff in das private Londoner King Edward VII Hospital eingeliefert worden sei. Die Hüft-OP sollte demnach am Mittwoch stattfinden.

Philips ältester Sohn Prinz Charles weilte am Mittwoch ungeachtet des Operationstermins seines Vaters in Australien. Der britische Thronfolger und seine Frau Camilla wurden mit Salutschüssen in Brisbane empfangen, bevor sie im Botanischen Garten der ostaustralischen Stadt ein Bad in der Menge nahmen. Hauptgrund von Charles' Besuch sind die Commonwealth Games, die der Prinz am Mittwoch eröffnete.

Danach stehen die australische Stadt Cairns und der Pazifik-Staat Vanuatu auf dem Besuchsprogramm des britischen Thronfolgers. Die Zeitung "The Australian" berichtete, Charles und Camilla seien bereits vor einigen Tagen heimlich ins Land gereist, um heimlich mit Freunden Urlaub auf einer Farm in Gundagai im Bundesstaat New South Wales zu machen.