Behörde sieht "erwiesen extremistische Bestrebung"

AfD-"Flügel" kommt unter verschärfte Beobachtung des Verfassungsschutzes

Berlin (AFP) - Der in der AfD zunehmend einflussreiche "Flügel" wird ab sofort vom Verfassungsschutz als "erwiesen extremistische Bestrebung" eingestuft und beobachtet. Entsprechende bisherige Anhaltspunkte seien mittlerweile zur "Gewissheit" geworden, sagte Behördenchef Thomas Haldenwang in Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte die Beobachtung der gesamten Partei. AfD-Bundestagsfraktion und -Parteispitze hüllten sich am Donnerstag zunächst in Schweigen.

© AFP

Haldenwang verwies darauf, dass der "Flügel" mit den beiden prominenten Vertretern Björn Höcke und Andreas Kalbitz einen "signifikanten Bedeutungszuwachs" erlangt habe. "Beide sind Rechtsextremisten." Höcke etwa spreche wegen der Zuwanderung von Muslimen von einem "Zivilisationsbruch".

Der "Flügel" war seit Anfang vergangenen Jahres als Verdachtsfall geführt worden. Die Einstufung als "Beobachtungsobjekt" ermöglicht dem Verfassungsschutz den intensiveren Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln.

Haldenwang bezifferte die Mitgliederzahl des "Flügels" auf rund 7000. Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Deutschland steige damit auf 32.000. Die ebenfalls seit Anfang 2019 als Verdachtsfall eingestufte AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative behält vorerst diesen Status.

Haldenwang bezeichnete Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus als die derzeit "größte Gefahr" für die Demokratie in Deutschland. Das Gewaltpotenzial entlade sich "in realer Gewalt", sagte der Verfassungsschutzchef mit Blick auf die Anschläge von Halle, Hanau und die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Diese Taten seien "blutende Wunden in der historischen Blutspur des Rechtsextremismus".

"Als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln", erklärte Haldenwang. "Geistige Brandstifter schüren gezielt Feindbilder."

SPD-Generalsekretär Klingbeil begrüßte die Entscheidung des Verfassungsschutzes. "Protagonisten wie Björn Höcke rufen zum Umsturz unseres Systems auf und munitionieren die rechten Gewalttäter (...) mit Hass und hetzerischen Worten", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND; Freitagsausgaben). Er forderte, die AfD müsse als Ganzes vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Auch FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae befand, inzwischen sei nicht mehr klar, inwieweit der "Flügel" den Ton in der Partei angebe. Daher solle der Verfassungsschutz prüfen, ob die AfD insgesamt als Verdachtsfall eingestuft werden solle.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner sagte ebenfalls, nun rücke die gesamte AfD in den Fokus. Der "Flügel" sei eine "treibende und richtungsweisende Kraft" der Partei. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erklärte, für sie sei klar: "Die gesamte Partei ist rechtsextrem".

Die AfD-Fraktion kündigte zunächst eine Stellungnahme von Fraktionschef Alexander Gauland und Parteichef Tino Chrupalla an, die dann aber doch nicht stattfand. Schließlich meldete sich Alice Weidel zu Wort: In der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitagsausgaben) kündigte sie juristische Gegenwehr an. Haldenwang habe "absolut nichts von Substanz vorgetragen", seine Pressekonferenz sei von "ideologischem Geschwurbel geprägt". Offensichtlich gehe es darum, "die größte Oppositionspartei in eine Ecke zu stellen".

Andere Töne schlug der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski an. Er sagte den RND-Zeitungen (Freitagsausgaben), der "Flügel" müsse dafür sorgen, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz schnell wieder beendet wird, etwa in dem er "seine Strukturen und seine politische Arbeit in der Partei offenlegt". Nur durch volle Transparenz könne "die Absurdität der Beobachtung schnell wieder beendet" werden. "Höcke muss dafür sorgen, dass der 'Flügel' eine klare Linie zu Rechtsextremen zieht", forderte Pazderski.