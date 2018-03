Abgestimmte Aktion nach Giftanschlag auf Ex-Doppelagenten in Großbritannien

Affäre Skripal: Fast 20 Länder weltweit weisen russische Diplomaten aus

Berlin (AFP) - Die Spannungen mit Moskau nach dem Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten haben einen neuen Höhepunkt erreicht: Neben den USA ordneten am Montag Deutschland und zahlreiche weitere europäische Länder die Ausweisung von russischen Diplomaten an. Allein in den USA sind 60 Mitarbeiter von diplomatischen Vertretungen betroffen. Zuvor hatte bereits Großbritannien, wo der Anschlag Anfang März verübt worden war, russische Diplomaten ausgewiesen.

Ermittler in Salisbury nach Giftanschlag © AFP

Insgesamt 14 EU-Länder hätten Ausweisungen angeordnet, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk im bulgarischen Warna. "Zusätzliche Maßnahmen, darunter weitere Ausweisungen in den kommenden Tagen und Wochen sind nicht ausgeschlossen." Das Außenministerium in Moskau sprach von einer "Provokation" und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Russland bestreitet jede Verantwortung für den Giftanschlag.

Deutschland weist nach Angaben des Auswärtigen Amtes vier russische Diplomaten aus "Solidarität mit Großbritannien" aus. Außenminister Heiko Maas (SPD) hob hervor, Moskau spiele bisher keine konstruktive Rolle bei der Aufklärung des Anschlags. Auch Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland sowie weitere EU-Staaten beteiligen sich an der abgestimmten Aktion, von der dutzende Botschaftsmitarbeiter betroffen sind.

Darüber hinaus beteiligen sich auch Länder außerhalb der EU an den Sanktionen gegen Moskau, das von London für den Giftanschlag verantwortlich macht. Die USA kündigten die Ausweisung von 60 Mitarbeitern von diplomatischen Vertretungen Russlands an. Auf Anweisung von Präsident Donald Trump wird auch das russische Konsulat in der Westküstenstadt Seattle geschlossen. Kanada kündigte die Ausweisung von vier Diplomaten an.

Die Ukraine kündigte die Ausweisung von 13 russischen Diplomaten an. Präsident Petro Poroschenko rief die internationale Gemeinschaft auf, sich nicht nur auf "symbolische Gesten" zu beschränken, sondern auch weitere Sanktionen zu verhängen.

Der britische Außenminister Boris Johnson sprach bei Twitter von einer "außergewöhnlichen internationalen Antwort" der verbündeten Länder. Die britische Premierministerin Theresa May hatte ihren Kollegen beim EU-Gipfel vergangene Woche in Brüssel Ermittlungsergebnisse vorgelegt, noch bevor internationale Chemiewaffenexperten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) ihre Untersuchungen abgeschlossen haben.

Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Die beiden befinden sich weiter im Koma im Krankenhaus, ihr Zustand wird von den Ärzten als ernst, aber stabil bezeichnet.

London zufolge wurden beide mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet, das in der Sowjetunion entwickelt wurde. Deutschland, Frankreich und die USA hatten bereits in einer gemeinsamen Erklärung mit Großbritannien deutlich gemacht, dass auch sie Russland für den Drahtzieher des Anschlags halten.

Außenpolitiker von SPD und Linken kritisierten die Ausweisungen. "Die Bundesregierung sollte sich besser für eine gemeinsame Aufklärung des Verbrechens und rechtsstaatliche Verfahren einsetzen, als diesen verhängnisvollen Weg weiterzugehen", erklärte der Linken-Außenpolitiker Stefan Liebich am Montag. "Deeskalation tut Not, nicht Eskalation."

"Dieser Schritt ist falsch und dreht die Eskalationsschraube ohne Not weiter", teilte er weiter mit. Die Ausweisung sei "ohne die Vorlage von Beweisen für eine Mittäterschaft" staatlicher rusisscher Organe erfolgt.

Auch SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich kritisierte die Entscheidung. Die Ausweisung sei "übereilt und wird den politischen Kriterien, die an den Giftanschlag Skripal angelegt werden sollten, nicht gerecht", sagte Mützenich der "Welt". Offensichtlich beteiligten sich nicht alle europäischen Regierungen an dem Schritt.

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour begrüßte die Ausweisung der russischen Diplomaten hingegen. "Als Zeichen der Solidarität mit Großbritannien ist diese Maßnahme richtig", sagte er der "Welt". Es dürfe aber in keinem Fall dazu führen, dass die Gesprächskanäle nach Moskau abbrechen.