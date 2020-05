Abdullah soll Nationalen Aussöhnungsrat leiten

Afghanische Rivalen Ghani und Abdullah einigen sich auf Machtteilung

Kabul (AFP) - Der afghanische Präsident Aschraf Ghani und sein langjähriger Rivale Abdullah Abdullah haben sich nach monatelanger politischer Krise auf eine Machtteilung geeinigt. Abdullah werde Vorsitzender des Nationalen Aussöhnungsrates, Mitglieder seines Teams würden ins Regierungskabinett aufgenommen, schrieb Ghanis Sprecher Sedik Sedikki am Sonntag im Onlinedienst Twitter. Beide Politiker hatten nach der Präsidentschaftswahl im Herbst den Sieg für sich reklamiert und sich im März als Staatschefs vereidigen lassen.

Präsident Aschraf Ghani bei seiner Vereidigung im März © AFP

Ghani war im Februar, fünf Monate nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im September, zum Sieger erklärt worden. Der Wahlkommission zufolge kam Ghani auf 50,6 Prozent der Stimmen, während der bisherige Regierungschef Abdullah nur 39,5 Prozent der Stimmen erhielt.

Abdullah erkannte das Wahlergebnis nicht an und rief eine Gegenregierung aus. Am 9. März wurde Ghani für eine zweite Amtszeit vereidigt - Abdullah hielt am selben Tag seine eigene Vereidigungzeremonie ab.

Die Einigung auf eine Machtteilung könnte die monatelange politische Krise nun beenden. Laut der Vereinbarung soll Abdullah die geplanten innerafghanischen Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban leiten.