Angriff auf Markt und heftige Gefechte in letzter Rebellenbastion

Aktivisten: 15 Zivilisten bei Luftangriffen in syrischer Provinz Idlib getötet

Beirut (AFP) - Nach Monaten relativer Ruhe in der syrischen Rebellenbastion Idlib eskaliert erneut die Gewalt: Bei Luftangriffen der Regierungstruppen wurden am Montag 15 Zivilisten getötet, darunter 13 beim Bombardement eines Markts in Maaret al-Numan, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Bei heftigen Gefechten zwischen Rebellen und Regierungstruppen im Südosten von Idlib waren demnach in den vergangenen Tagen bereits fast hundert Kämpfer getötet worden.

Zerstörtes Gebäude in Idlib © AFP

Ein AFP-Reporter beobachtete wie auf dem Markt Rettungskräfte die Opfer aus den Trümmern bargen. Eine leblose Frau wurde aus dem Führerhaus eines Kleinlasters gezogen und mit einer Decke bedeckt. "Wir sind in unseren Laden geflohen und haben uns auf den Boden geworfen", sagte der 35-jährige Verkäufer Maher Mohammed. "Die Luftwaffe hat die Hälfte des Markts bombardiert, unsere Nachbarn sind tot, sieben oder acht von ihnen."

Maaret al-Numan ist seit Jahren immer wieder Ziel von Luftangriffen. Die Stadt liegt an der strategisch wichtigen Autobahn von Damaskus nach Aleppo nahe der Frontlinie im Süden von Idlib. Nach der Einnahme der Stadt Chan Scheichun im August dürfte sie das nächste Ziel der Regierung sein.

Deren Truppen lieferten sich auch am Montag weiter schwere Gefechte mit den Aufständischen im Südosten von Idlib. Seit Samstag seien dabei 96 Kämpfer getötet worden - 51 Kämpfer der Regierungstruppen sowie 31 Dschihadisten und 14 andere Rebellen, erklärte die Beobachtungsstelle. Es seien die heftigsten Gefechte seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Ende August.

Demnach begannen die Kämpfe am Samstag mit einem Angriff der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) auf Stellungen der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad. Diese hätten daraufhin Luftangriffe geflogen, erklärte die Beobachtungsstelle. Die oppositionsnahe Organisation mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Für Medien sind die Angaben meist kaum zu überprüfen.

Die Provinz Idlib sowie Teile der angrenzenden Provinzen Hama, Aleppo und Latakia werden von dem früheren Al-Kaida-Ableger HTS und anderen islamistischen Milizen kontrolliert. Assad ist entschlossen, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Auf Vermittlung der Türkei und Russlands wurde im September 2018 eine Waffenruhe vereinbart, doch begann die Regierung im April eine neue Offensive in Idlib.

Bei Luftangriffen der syrischen Armee und der russischen Luftwaffe wurden in den folgenden Monaten fast tausend Zivilisten getötet und hunderttausende weitere vertrieben. Ende August rief die russische Armee schließlich eine einseitige Waffenruhe aus. Seither war es vergleichsweise ruhig in der Region. Doch gerade in den vergangenen Wochen gab es laut der Beobachtungsstelle vermehrt Angriffe, bei denen dutzende Zivilisten getötet wurden.