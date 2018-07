Rettungskräfte schließen schwierigen Einsatz erfolgreich ab

Alle 13 Eingeschlossenen aus Höhle in Thailand gerettet

Mae Sai (AFP) - Durch dunkle, überflutete Tunnel zurück in die Freiheit: Nach einer drei Tage andauernden, dramatischen Rettungsaktion sind am Dienstag die letzten der zwölf in einer überschwemmten Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen sowie ihr Fußballtrainer befreit worden. Rettungskräfte begleiteten die Eingeschlossenen ins Freie, wie die thailändischen Sicherheitskräfte bekannt gaben. Die Jungen und ihr Trainer seien nun allesamt "in Sicherheit", teilten sie mit.

Rettungskräfte schließen Einsatz in Thailand ab © AFP

Die Gruppe hatte 18 Tage in der Höhle festgesessen. Seit Sonntag wurden die Eingeschlossenen nach und nach gerettet. Die aufwändige Aktion stand unter Zeitdruck: Es waren weitere Regenfälle vorhergesagt, deswegen wollten die Helfer den Einsatz noch am Dienstag abschließen. Der Regen hätte die Höhle weiter überfluten können.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind die acht am Sonntag und Montag geretteten Kinder in guter körperlicher und mentaler Verfassung, sie mussten aber noch im Krankenhaus in Quarantäne bleiben. Experten zufolge könnte das Trinken kontaminierten Wassers oder der Kontakt mit Fledermauskot zu Infektionen führen.

Die Geretteten mussten deshalb zunächst noch warten, bis sie ihre Eltern wieder in die Arme schließen konnten. Erst nachdem die Labor-Ergebnisse geprüft sind, sollen die Eltern der vier am Sonntag Geretteten - bei einem günstigen Befund und nach 48 Stunden Wartezeit - ihre Kinder besuchen dürfen, allerdings nur in Schutzkleidung.

Die Rettungsaktion war äußerst kompliziert und risikoreich. Die Jungen zwischen elf und 16 mussten sich vier Kilometer durch enge, unter Wasser stehende Tunnel zwängen. Ein professioneller Taucher und freiwilliger Helfer sprach in einem Interview mit dem Sender BBC von "extrem gefährlichen" Bedingungen bei "null Sicht". Die meisten Jungen konnten nicht schwimmen, keiner von ihnen hatte Taucherfahrung.

Vier Taucher, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren, seien noch zunächst noch in der Höhle, teilten die Streitkräfte am Dienstag mit.

Die Bedingungen waren dermaßen gefährlich, dass ein ehemaliger thailändischer Marinesoldat beim Vorbereiten der Rettung am Freitag in einem gefluteten Tunnel ums Leben gekommen war. Der Rettungschef nannte die Aufgabe eine "Mission Impossible" (unmögliche Mission). Taucher Ivan Karadcic zeigte sich von der Besonnenheit der Jungen beeindruckt - "unglaublich starke Kinder", sagte er der BBC.

Die Rettungskräfte hatten den Eingeschlossenen in der Höhle beigebracht, wie man eine Maske trägt und mit Hilfe eines Sauerstofftanks atmet.

Die zwölf Jungen und ihr Trainer hatten sich am 23. Juni nach dem Fußballtraining in die Höhle im Norden Thailands gewagt und waren dann vor den durch heftige Regenfälle verursachten Wassermassen tief ins Innere geflüchtet. Nach neun Tagen allein in der Dunkelheit wurden sie von zwei britischen Tauchern entdeckt, auf einem schlammigen Felsvorsprung kauernd.

Das Drama fesselte Menschen weltweit. Die Jungen erhielten Unterstützung von Berühmtheiten wie US-Präsident Donald Trump, Fußballstar Lionel Messi und Hich-Tech-Pionier Elon Musk.