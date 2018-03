Viertes Todesopfer der Angriffsserie - Macron würdigt Mut des 45-Jährigen

Als Held gefeierter Polizist nach Geiselnahme in Südfrankreich gestorben

Paris (AFP) - Der nach der Geiselnahme in einem französischen Supermarkt als Held gefeierte Polizist ist tot. Der 45-jährige Gendarm Arnaud Beltrame erlag seinen Verletzungen, wie Innenminister Gérard Collomb am Samstagmorgen mitteilte. Der Polizist hatte sich am Freitag gegen eine Geisel austauschen lassen und wurde vom Täter schwer verwundet. Er ist das vierte Todesopfer der islamistischen Angriffsserie in Südfrankreich. Präsident Emmanuel Macron würdigte den Mut des verstorbenen Polizisten.

Polizisten vor dem Supermarkt in Trèbes © AFP

Beltrame sei als "Held gefallen" und verdiene "den Respekt und die Bewunderung der gesamten Nation", erklärte Macron. Der Gendarm habe "außerordentlichen Mut und Selbstlosigkeit bewiesen". Er habe sein Leben geopfert, um den "dschihadistischen Terroristen" zu stoppen. Auch Innenminister Collomb würdigte den Mut des Beamten: "Niemals wird Frankreich sein Heldentum, seinen Mut und sein Opfer vergessen", schrieb der Innenminister im Internetdienst Twitter.

Beltrame hatte am Freitag einer weiblichen Geisel das Leben gerettet, indem er sich gegen sie austauschen ließ. Er wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt, bevor Spezialkräfte schließlich den Supermarkt im südfranzösischen Trèbes stürmten. Bei der Angriffsserie am Freitag wurden 15 Menschen verletzt. Es war die erste islamistische Attacke in Frankreich seit Oktober.

Der polizeibekannte Angreifer, ein in Marokko geborener Franzose, hatte am Freitagvormittag nach Angaben des Anti-Terror-Staatsanwalts François Molins zunächst in der Stadt Carcassonne ein Auto geraubt. Der 25-Jährige tötete einen der Insassen und verletzte den Fahrer. Kurze Zeit später verletzte er mit Schüssen einen Polizisten, der mit Kollegen vom Joggen zurückkam.

Der Angreifer fuhr schließlich in das nahegelegene Trèbes, stürmte in den Supermarkt und erschoss einen Mitarbeiter und einen Kunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rief er "Allah Akbar" (Gott ist der Größte) und bezeichnete sich als "Soldaten" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Er habe gesagt, er sei bereit für Syrien zu sterben, und habe die Freilassung inhaftierter "Brüder" gefordert.

Zahlreiche Kunden konnten fliehen, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und umstellte den Supermarkt. Später ließ sich Beltrame gegen die weibliche Geisel austauschen. Als der Geiselnehmer auf den Beamten feuerte, stürmten Eliteeinheiten der Gendarmerie den Supermarkt und erschossen den Angreifer. Einem Medienbericht zufolge hatte Beltrame erst im Dezember an einer Übung teilgenommen, bei der eine Attacke auf einen Einkaufsmarkt simuliert wurde.

Macron sprach nach der Tat von einem "islamistischen Terroranschlag". Er sei "absolut entschlossen", den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen. Der Angreifer war den Behörden wegen Verstößen gegen das Waffen- und Drogenrecht bekannt. Staatsanwalt Molins sagte, er sei zudem wegen Verbindungen zur Salafisten-Szene ins Visier der Geheimdienste geraten. Es habe aber keine Anzeichen dafür gegeben, dass er zur Tat schreiten könnte.

Innenminister Collomb sagte, die Sicherheitsbehörden hätten den Mann zwar observiert, hätten aber keine Radikalisierung feststellen können. Der junge Mann sei ein Einzeltäter und "unerwartet zur Tat geschritten". Eine enge Bekannte des Angreifers wurde am Freitag festgenommen. Die IS-Miliz erklärte über ihr Sprachrohr Amaq, einer ihrer "Soldaten" sei für den Angriff verantwortlich.

Frankreich war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel islamistischer Anschläge, dabei wurden mehr als 240 Menschen getötet. Bei der letzten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Am tödlichsten war die Angriffsserie im November 2015 in Paris, bei der Islamisten 130 Menschen töteten.

Im Gedenken an die Opfer von Carcassonne und Trèbes wurde am Freitag um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms ausgeschaltet. Im Pariser Stade de France wurde vor dem Fußball-Testspiel zwischen Frankreich und Kolumbien einen Schweigeminute abgehalten.