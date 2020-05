Minister: "Wirtschaft insgesamt" soll wieder auf die Beine kommen

Altmaier gegen Begrenzung von Kaufprämie auf klimafreundliche Wagen

Berlin (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt es ab, die wegen der Corona-Krise diskutierte Kaufprämie für Autos auf klimafreundliche Modelle zu beschränken. "Wenn es nach mir geht: Nein!", sagte Altmaier am Mittwochabend in der ARD-Talksendung "maischberger. die woche" zu entsprechenden Forderungen etwa aus den Reihen der Grünen.

VW-Mitarbeiter © AFP

Es gehe darum, "dass die Wirtschaft insgesamt auf die Beine kommt", betonte der Minister. Dies werde nur gelingen, wenn die Kaufprämie "technologieneutral" sei.

Die mögliche Kaufprämie für Autos zur Ankurbelung der Branche wird stark kontrovers diskutiert. Es gibt auch generellen Widerstand dagegen, bis hinein in die Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In der digitalen Fraktionssitzung am Dienstag habe es "eine breite Front" gegen derartige Kaufanreize zugunsten der Autoindustrie gegeben, sagten Teilnehmer der Nachrichtenagentur AFP.