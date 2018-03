Neuer Wirtschaftsminister trifft in Washington US-Kollegen Ross

Altmaier warnt vor Handelskrieg mit den USA

Berlin (AFP) - Vor seinem Antrittsbesuch in Washington hat der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor einem Handelskrieg zwischen Europa und den USA gewarnt. "Das wäre am Ende zu Lasten der Bürger in beiden Regionen", sagte Altmaier in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", die am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Bei seinen Gesprächen in Washington wird Altmaier unter anderen mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross zusammentreffen.

Peter Altmaier © AFP

Altmaier betonte, alle seine Ansprechpartner seien spontan bereit gewesen, ihn zu treffen. Niemand wisse, ob "wir bis Ende der Woche zu einem Ergebnis kommen". Entscheidend sei aber, dass der Gesprächsfaden nicht abreiße und dass "wir unsere europäischen und deutschen Interessen selbstbewusst und auch freundlich vertreten".

"Ich möchte, dass wir in Deutschland weiterhin Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren", fügte der Minister kurz vor seinem Abflug in die USA hinzu. Er betonte, dass sich Europa nicht auseinander dividieren lasse. So stimme er sich eng ab mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malström, die in den kommenden Tagen ebenfalls Ross treffen will. Den USA solle gemeinsam angeboten werden, "dass wir über offene Fragen sprechen".

Problematisch an der jetzigen Situation sei, "dass die Gefahr droht, dass wir in eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen", warnte Altmaier. Das widerspreche der Idee des freien Welthandels. Der Minister warb eindrücklich für den Dialog: "Wir müssen uns nicht öffentlich kritisieren, wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden."

Zu der US-Forderung eines stärkeren militärischen Engagements sagte Altmaier, es gebe zwar keine direkte Verbindung. Richtig sei aber, dass sich die Europäer 2014 verpflichtet hätten, ihre Verteidigungsausgaben bis 2024 bis auf zwei Prozent zu erhöhen. "Daran fühlen wir uns gebunden."