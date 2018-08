Wirtschaftsminister stellt Aktionsplan für "sichere und bezahlbare" Energiewende vor

Altmaier will beim Netzausbau aufs Tempo drücken

Berlin (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Ausbau der Stromnetze in Deutschland deutlich beschleunigen. Die Netze seien "das Herz-Kreislauf-System unserer Stromversorgung", erklärte Altmaier, der am Dienstag zum Auftakt seiner dreitägigen Netzausbaureise seinen "Aktionsplan Stromnetz" vorstellte. Dieser Aktionsplan solle zu einer "sicheren und bezahlbaren Energiewende" beitragen.

Windräder vor der Küste © AFP

Konkret verfolgt der Plan dabei eine Doppelstrategie: Zum einen soll der Netzausbau durch eine Verschlankung von Planungsverfahren beschleunigt werden. Gleichzeitig sollen die bestehenden Netze mithilfe neuer Technik optimiert werden - beispielsweise indem zwischen Freilandmasten Seile zum Stromtransport eingesetzt werden, die größere Temperaturen aushalten können.

Um bei den Planungsverfahren künftig stärker aufs Tempo zu drücken, will Altmaier, der seinen Aktionsplan bei der Bundesnetzagentur in Bonn präsentierte, im Herbst eine Novelle des sogenannten Netzausbaubeschleunigungsgesetzes vorgelegen. Um bei der Bevölkerung für Akzeptanz für den Netzausbau zu werben, reist Altmaier bis Donnerstag durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Die Stromversorgung müsse "vom Windrad in der Nordsee bis zur Ladesäule in Bayern zuverlässig funktionieren", erklärte Altmaier. "Doch beim Ausbau der Netze ist Deutschland im Verzug", fügte er hinzu. Dies verursache "Kosten für die Verbraucher", erklärte der Minister. Deshalb schlage er mit dem Aktionsplan Maßnahmen vor, "mit denen wir endlich durchstarten, den Netzausbau deutlich beschleunigen und bestehende Netze optimieren können".