Logistikzentren sollen gereinigt werden - Beschäftigte erhalten vollen Lohn

Amazon schließt nach Gerichtsurteil für fünf Tage Standorte in Frankreich

Paris (AFP) - Nach dem Urteil eines französischen Gerichts zur Überprüfung möglicher Corona-Risiken für Mitarbeiter schließt Amazon vorübergehend seine Standorte in Frankreich. Der Onlinehändler werde seine Standorte ab Donnerstag für fünf Tage schließen, teilten das Management sowie ein Sprecher der Gewerkschaft CGT am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Nach Angaben der Unternehmensleitung sollen den Beschäftigten während der Schließung ihre vollen Gehälter ausgezahlt werden.

Amazon-Standort südlich von Paris © AFP

Ein am Mittwoch zusammengetretener Sozial- und Wirtschaftsausschuss des Unternehmens habe mit 14 von 18 Stimmen für die Schließung gestimmt, um die französischen Logistikzentren zu reinigen und die Risiken neu zu bewerten, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft CGT. Zuvor hatte das Unternehmen bereits angekündigt, seine Tätigkeit in Frankreich möglicherweise zu stoppen und vor einem eingeschränkten Service gewarnt.

Ein Gericht in Nanterre bei Paris hatte am Dienstag einer Klage von Gewerkschaftsvertretern stattgegeben, wonach Amazon die Corona-Risiken für Arbeiter in Lagerhallen überprüfen und währenddessen nur Lebensmittel sowie Hygieneartikel und Medizinprodukte vertreiben darf. Andernfalls droht dem Unternehmen eine Strafe von einer Million Euro. Laut Gericht trug der US-Konzern den Sicherheits- und Gesundheitsverpflichtungen gegenüber seinen Angestellten nicht ausreichend Rechnung.

Amazon erklärte dazu, die Entscheidung der Justiz mache den Konzern "ratlos". Die Beschäftigten hätten Masken erhalten, zudem werde ihr Fieber kontrolliert.