Angst und Trauer nach Absturz des Hubschraubers von Leicester-City-Besitzer

Leicester (AFP) - Nach dem Absturz des Hubschraubers von Leicester-City-Besitzer Vichai wächst bei dem englischen Fußballclub die Angst, dass der thailändische Milliardär bei dem Unglück ums Leben gekommen sein könnte. Weder der Verein noch die Polizei machten bis Sonntagmittag Angaben zu möglichen Opfern des Absturzes, der sich am Samstagabend nach dem Premier-League-Spiels zwischen Leicester und West Ham United ereignet hatte.

An AFP photographer saw smoke coming from the wreckage at Leicester City Football Club's King Power Stadium