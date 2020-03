Angreifer von Polizei getötet - Mehrere Verletzte

Anschlag auf US-Botschaft in Tunis

Tunis (AFP) - In der tunesischen Hauptstadt ist nach Polizeiangaben ein Anschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Wie ein Polizeisprecher in Tunis am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden bei der Explosion mehrere Menschen verletzt. Ein Angreifer habe am Vormittag versucht, in die durch die Polizei gesicherte Botschaft zu gelangen, sei aber gestoppt und getötet worden.

Polizisten und Ermittler am Anschlagsort in Tunis © AFP

"Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben", sagte der Polizeisprecher. Die Beamten hätten den Angreifer am Eindringen in die Botschaft gehindert. Dabei seien mehrere Polizisten verletzt worden, erklärte der Sprecher, ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Das tunesische Innenministerium hatte die Explosion zuvor bestätigt, aber zunächst keine Angaben zur Ursache gemacht. Auf im Internet veröffentlichten Bildern waren Passanten zu sehen, die in Panik wegrannten. Anschlagsort war das Viertel Berges du Lac, rund zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.