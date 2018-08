Mann wollte Bombe an belebtem Ort zünden - Zweites Attentat in Tunesien geplant

Anschlagsplanungen von Kölner Rizin-Verdächtigem konkreter als bislang bekannt

Karlsruhe (AFP) - Die Anschlagsplanungen des in Köln mit hochgiftigem Rizin gefassten Tunesiers waren konkreter und umfassender als bislang angenommen. Seif Allah H. habe "an einem geschlossenen und belebten Ort" eine biologische Bombe zünden wollen, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit. In Tunesien wurden nach Angaben der dortigen Behörden zwei mutmaßliche Komplizen festgenommen, von denen einer einen Parallelanschlag verüben wollte.

Experteneinsatz in Köln-Chorweiler © AFP

Der im Juni in Köln-Chorweiler gefasste 29-jährige H. habe einen Sprengsatz mit einer mit Rizin präparierten Splitterladung zünden wollen, berichtete die Bundesanwaltschaft. Unklar war demnach aber weiterhin, ob er schon ein konkretes Anschlagsziel hatte. Die Grundentscheidung traf er demnach im Frühjahr dieses Jahres, ab April begann er online mit der Beschaffung von Rizinussamen.

Angesichts der Erkenntnisse erweiterte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den Haftbefehl gegen H. um den dringenden Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Zudem umfasst der Haftbefehl nun auch den Vorwurf der versuchten Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Demnach hatte der Tunesier über einen Messengerdienst Kontakt zu einem Unbekannten, demgegenüber er sich um eine "Aufnahme" in den IS bemühte. Er hielt diesen demnach für ein IS-Mitglied und regte an, in der Propaganda-Abteilung der Terrorgruppe mitzuwirken. Er legte in dem Chat auch einen "Treueeid" auf den IS-Anführer ab.

Bereits seit längerem war den Ermittlern bekannt gewesen, dass H. vor Beginn seiner Anschlagsplanungen vergeblich versucht hatte, zum IS nach Syrien auszureisen. Danach nahm er im Herbst vorigen Jahres über soziale Medien Kontakt zu IS-Kämpfern auf, die ihm vorschlugen, stattdessen ein Attentat in Deutschland zu begehen.

In Tunesien nahmen die Behörden zwei mutmaßliche Komplizen des 29-Jährigen fest. Wie das Innenministerium in Tunis am Freitag mitteilte, wurden sie am 26. Juli inhaftiert. Ein Beschuldigter verabredete sich demnach mit H., zeitgleich Bombenanschläge in Deutschland und Tunesien zu verüben. Der zweite Beschuldigte soll für H. einen gefälschten Pass vorbereitet haben, um diesem damit eine Flucht in andere europäische Länder zu ermöglichen.

Nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft gibt es bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass außer H. und seiner als Helferin inhaftierten Ehefrau Yasmin H. weitere in Deutschland ansässige Menschen in die Anschlagsplanungen eingebunden waren. Allerdings soll der Tunesier über einen Messengerdienst Kontakte zu weiteren Unbekannten im Ausland unterhalten haben, die ihn unterstützten.

Von ihnen soll er Informationen über die Produktion von Rizin und die Herstellung einer Sprengladung erhalten haben. Mit den Tipps eines dieser Unbekannten gelang ihm laut Bundesanwaltschaft die Herstellung von 84,3 Milligramm Rizin aus den von ihm im Internet bestellten mehr als 3100 Samen. Die Wirkung testete er an einem Zwerghamster, den er zuvor in einer Kölner Tierhandlung kaufte.

Der zweite Unbekannte beriet ihn demnach bei der Konstruktion eines Sprengsatzes. Unter anderem habe sich H. 250 Metallkugeln besorgt, die er als "Splittermaterial" verwenden wollte, teilten die Karlsruher Ermittler weiter mit. Er besorgte demnach auch schon weitere zum Bombenbau benötigte Ausgangsmaterialien.

Der Tunesier war am 12. Juni in einem Wohnhaus in Köln-Chorweiler von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Zunächst saß er wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Haft. Rizin fällt als hochgefährliche biologische Waffe darunter. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach eigenen Angaben zuvor Hinweise erhalten, wonach ein tunesischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Köln hochgiftige Substanzen zu bestellen versuchte.