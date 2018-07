Landgericht Essen verhängt lebenslanges Berufsverbot

Apotheker wegen gestreckter Krebsmedikamente zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Essen (AFP) - Wegen massenhaft gestreckter Krebsmedikamente ist ein Apotheker aus Bottrop zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Essen sprach den Angeklagten am Freitag des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in mindestens 14.500 Fällen sowie des Betrugs zu Lasten der Kassen in 59 Fällen schuldig. Zudem verhängte das Gericht ein lebenslanges Berufsverbot gegen den 48-Jährigen.

Der angeklagte Apotheker wurde in Essen verurteilt © AFP

Die Richter sahen es nach Angaben eines Gerichtssprechers als erwiesen an, dass der Apotheker die Krebspräparate über Jahre hinweg unterdosiert und dennoch voll bei den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet hatte. Als Motiv nannte die Kammer demnach Habgier. Er habe damit seinen luxuriösen Lebensstil finanziert. Wie viele Patienten tatsächlich betroffen waren, konnte bis zum Ende des Prozesses, in dem der Angeklagte schwieg, nicht geklärt werden.

Das Gericht konnte die Taten demnach im Einzelnen nicht zuordnen. Erwiesen sei, dass der Angeklagte von 2012 an deutlich weniger der für die Herstellung der Krebspräparate notwendigen Wirkstoffe einkaufte, als er eigentlich benötigte. Mit dem Urteil ordneten die Richter zugleich die Einziehung von Vermögenswerten des Angeklagten in Höhe von 17 Millionen Euro an. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Die Anklage hatte dem Apotheker fast 62.000 Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz vorgeworfen, wodurch den Kassen rund 56 Millionen Euro Schaden entstanden sei. In ihrem Urteil beschränkte sich die Kammer nun auf die rund 14.500 Fälle.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer 13 Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Die Verteidigung verlangte Freispruch, weil dem Angeklagten ein Serienbetrug nicht habe nachgewiesen werden können.

Der Fall des Bottroper Apothekers hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Der Mann soll von 2012 bis zu seiner Festnahme im November 2016 in einem Reinraumlabor minderwertige Arzneimittel für Krebstherapien zubereitet haben.