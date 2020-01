Beide US-Konzerne kündigen Berufung gegen Urteil an

Apple und Broadcom sollen Milliardensumme an Uni wegen Patentverstößen zahlen

Los Angeles (AFP) - Der Technologiekonzern Apple ist wegen mutmaßlicher Patentverstöße von einem US-Gericht zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 837 Millionen Dollar (760 Millionen Euro) an eine Hochschule verurteilt worden. Im selben Verfahren wies das Geschworenengericht in Los Angeles am Mittwoch das US-Halbleiterunternehmen Broadcom an, 270 Millionen Dollar an die Caltech-Universität zu zahlen. Die insgesamt rund 1,1 Milliarden Dollar sind eine der höchsten Entschädigungssummen wegen Patentverstößen, die bislang in den USA verhängt wurde.

Logos von Apple und Broadcom © AFP

Beiden Unternehmen wird von Caltech vorgeworfen, gegen vier Patentrechte der Hochschule auf drahtlose Übertragungstechnologie verstoßen zu haben. Die Technologie werde von Broadcom für Chips genutzt, die Apple für seine iPhones, iPads und Uhren verwende, führt die Uni ins Feld.

Sowohl Apple als auch Broadcom bestreiten Patentverstöße. Sie kündigten Berufung gegen das Urteil an.