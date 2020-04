Arbeiten an Pariser Kathedrale Notre-Dame starten wieder

Paris (AFP) - Sechs Wochen nach dem Baustopp an der Pariser Kathedrale Notre-Dame gehen am Montag die Arbeiten zur Sicherung der bei einem Brand schwer beschädigten Kirche weiter. Angekündigt ist eine mehrstufige Wiederaufnahme unter strengen Hygiene-Auflagen für die Bauarbeiter. Die Arbeiten waren am 16. März wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingestellt worden.

The Notre-Dame Cathedral in Paris was partly destroyed when fire broke out beneath the roof in April 2019