In fast allen Branchen mehr Stellen zu besetzen als im Juli 2017

Arbeitkräftebedarf weiterhin sehr hoch - Index auf neuem Rekordniveau

Nürnberg (AFP) - Der Boom auf dem Arbeitsmarkt hält an: Der Bedarf an Arbeitskräften sei weiter sehr hoch, in fast allen Branchen seien im Juli mehr Stellen zu besetzen als im Vorjahresmonat, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Montag mit. Der Index der Behörde (BA-X) kletterte demnach auf den bislang höchsten Wert seit Einführung im Jahr 2005 auf 256 Punkte - ein Plus im Vorjahresvergleich um 17 Punkte.

Hinweistafel im Gebäude der Bundesagentur für Arbeit © AFP

Grund sei vor allem die sehr gute konjunkturelle Lage, erklärte die BA. Auch der historisch hohe Beschäftigungsstand führe dazu, dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Diese erhöhte Fluktuation trage zu einem hohen Stand an zu besetzenden Arbeitsstellen bei.

Zudem erhöhe die wachsende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung den Bedarf an Arbeitskräften, erläuterte die BA. Engpässe gebe es zudem in technischen Berufen, in Bauberufen sowie in einigen Gesundheits- und Pflegeberufen. Hier blieben Arbeitsstellen länger vakant - das spiegle sich im hohen Stand des Index wider.