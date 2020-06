Quote sehr hoch, aber niedriger als erwartet - Trump jubelt

Arbeitslosenquote in den USA überraschend auf 13,3 Prozent gesunken

Washington (AFP) - Überraschung am US-Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai trotz der Coronavirus-Krise gesunken, mit 13,3 Prozent aber nach wie vor sehr hoch. Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Monat 2,5 Millionen Jobs geschaffen. Im April war die Arbeitslosenquote wegen der Pandemie nach offiziellen Angaben auf 14,7 Prozent angesprungen. Beobachter hatten für Mai einen Anstieg auf rund 20 Prozent befürchtet.

Geschlossenes Restaurant in New York © AFP

US-Präsident Donald Trump reagierte erfreut auf die Zahlen. "Wirklich großartiger Arbeitsmarktbericht", schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Präsident Trump macht es großartig (Scherz, aber wahr)."

Die tatsächliche Arbeitslosenquote dürfte indes höher liegen als die offiziellen 13,3 Prozent, wie die US-Behörde für Arbeitsmarktstatistik einräumte. Hintergrund sind Probleme bei der Einordnung der Angaben von Arbeitslosen. Die tatsächliche Quote für den Mai läge demnach rund drei Prozentpunkte höher.

Im April hatte es den gleichen Effekt gegeben: Demnach lag die tatsächliche Arbeitslosenquote um rund fünf Prozentpunkte höher als die offiziell angegebenen 14,7 Prozent.