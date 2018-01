2,533 Millionen Menschen waren im Schnitt 2017 jobsuchend

Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt auf Rekordtief

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Jahresdurchschnitt 2017 ein historisches Rekordtief nach der Wiedervereinigung erreicht. Über das gesamte Jahr betrachtet waren durchschnittlich 2,533 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos, teilte die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Dies waren 158.000 Jobsuchende weniger als im Jahr 2016 und 69.000 weniger als im Jahr 1991, dem Jahr mit dem bisher niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt auf Rekordtief

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Wie BA-Chef Detlef Scheele erklärte, profitierte der Arbeitsmarkt nicht zuletzt von einem breit angelegten Konjunkturaufschwung.