Union lehnt milliardenschweres Konzept für eine Grundrente strikt ab

Arbeitsminister Heil will Renten von Millionen Geringverdienern aufstocken

Berlin (AFP) - Bis zu vier Millionen Geringverdiener sollen nach dem Konzept für eine Grundrente von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Alter deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Heil plant für langjährige Beitragszahler monatliche Zuschläge zur Rente von bis zu 447 Euro. Beim Koalitionspartner eckt der SPD-Minister mit seinen milliardenschweren Vorschlägen aber an: Heil wolle das Geld "mit der Gießkanne" verteilen, kritisierte CDU-Sozialexperte Peter Weiß.

© AFP

"Wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll im Alter ordentlich abgesichert sein", heißt es in Heils Konzept, das am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Den steuerfinanzierten Zuschlag soll erhalten, wer mindestens 35 Jahre Pflichtbeitragszeiten vor allem aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit auf dem Konto hat.

Die Grundrente soll es nach den Vorstellungen des Arbeitsministers ohne Bedürftigkeitsprüfung geben - und zwar für aktuelle wie künftige Rentner. "Davon werden drei bis vier Millionen Menschen profitieren können, ein großer Anteil davon sind Frauen", schreibt Heil in seinem Papier. In der "Bild am Sonntag" bezifferte er die Kosten auf "mittleren einstelligen Milliardenbetrag" pro Jahr.

Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Einführung einer Grundrente verständigt, um Menschen vor der Altersarmut zu schützen, die jahrzehntelang mit geringem Einkommen gearbeitet und Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat. Doch Heils Pläne gehen dem Koalitionspartner entschieden zu weit.

Wer sein ganzes Leben gearbeitet habe, solle mehr haben als nur die Grundsicherung, erklärte der Arbeitsmarktexperte Weiß. "Was Hubertus Heil vorlegt, entspricht aber nicht dem Koalitionsvertrag." Das System müsse am "tatsächlichen Bedarf" ausgerichtet sein - Heil aber wolle das Geld "mit der Gießkanne" verteilen. Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) forderte: "Wir brauchen jetzt schnell eine Verständigung, wie der Koalitionsvertrag umgesetzt werden soll."

Kritik kam auch von den Arbeitgebern: Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, warnte vor einem "rentenpolitischen Betriebsunfall". Heils Pläne seien "kein zielgenauer Beitrag gegen Altersarmut" und gefährdeten die langfristige Finanzierbarkeit der Rentenversicherung. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, nannte Heils Vorschläge teuer sowie weder fair noch zielgerichtet.

Unterstützung erhielt bekam der Minister vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). "Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, muss im Alter mehr haben als die Grundsicherung", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger lobte, Heil schlage mit seinem Konzept die "richtige Richtung ein", er müsse aber noch weiter gehen.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt begrüßte die Pläne des Arbeitsministers grundsätzlich, sie bezweifelte jedoch deren Finanzierbarkeit. "Heils Konzept ist nur dann mehr als ein Luftschloss, wenn es solide finanziert wird", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). Es sei "nicht erkennbar, woher die Finanzierungsspielräume für Heils milliardenschwere Grundrente kommen sollen".