Arbeitsminister Heil will Visa für arbeitssuchende Fachkräfte aus dem Ausland

Frankfurt/Main (AFP) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Arbeitskräften aus dem Ausland in bestimmten Branchen die Suche nach Arbeitsplätzen erleichtern. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sprach er sich für ein befristetes Visum für Bewerber in Branchen wie der Pflege aus, in denen ein Mangel an Arbeitskräften herrscht. Das solle ihnen erlauben, sich auf Jobsuche zu begeben, sagte der Minister. Den Bezug von Sozialleistungen will er für sie ausschließen.

"Ich kann mir vorstellen, dass Pflegekräfte aus dem Ausland für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen und sich hier Arbeit suchen", sagte Heil. "Sollte ihnen das nicht gelingen, müssen sie nach Ablauf der Zeit wieder zurück." Es gehe darum, "möglichst unbürokratische Prozesse" für mögliche Arbeitssuchende zu schaffen.

Auf Drängen der SPD will die große Koalition in Berlin bis Ende des Jahres ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Zuwanderung von der Wirtschaft benötigter Fachleute aus dem Ausland neu regelt - etwa indem es entsprechende Möglichkeiten für Nicht-Akademiker schafft. Damit soll auch die illegale Migration eingedämmt werden.

Die Idee einer befristeten Aufenthaltserlaubnis für jobsuchende Fachkräfte ohne Hochschulabschluss wird auch von der Wirtschaft unterstützt. Sie ist laut einem "Spiegel"-Bericht vom Freitag in einem Sieben-Punkte-Plan der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zu dem geplanten Gesetz enthalten.