Wut und Enttäuschung bei tausenden jungen Frauen in Buenos Aires

Argentiniens Senat lehnt Legalisierung von Abtreibungen ab

Buenos Aires (AFP) - Jubel bei den argentinischen Abtreibungsgegner, Wut und Enttäuschung bei den Befürwortern: Der Senat in Buenos Aires hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Abtreibungen abgelehnt und die Reform damit gestoppt. Die Anhänger einer Liberalisierung des strikten argentinischen Abtreibungsrechts wollen aber nicht aufgeben und weiter für eine Neuregelung kämpfen.

Gegner (r.) und Befürworter von Abtreibungen in Buenos Aires © AFP

Der Gesetzentwurf sah vor, eine Abtreibung während der ersten 14 Wochen der Schwangerschaft zu erlauben. Mitte Juni hatte die Abgeordnetenkammer des Landes den Gesetzentwurf mit einer knappen Mehrheit gebilligt. Doch musste der Senat die Reform ebenfalls billigen. Nun stimmten 38 Senatoren gegen das Gesetz und 31 dafür. Zwei Senatoren enthielten sich. "Der Gesetzentwurf ist abgelehnt", erklärte Senatspräsidentin Gabriela Michetti in Buenos Aires.

Im Heimatland von Papst Franziskus hatte die katholische Kirche leidenschaftlich gegen die Verabschiedung des Abtreibungsgesetzes gekämpft und Druck auf die Abgeordneten ausgeübt. Franziskus hatte die Bischöfe des Landes in einem Brief dazu aufgefordert, "Leben und Gerechtigkeit" zu verteidigen.

Abtreibungsgegner feierten die Nachricht von der Ablehnung des Gesetzentwurfs auf dem Platz vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires mit Jubel und Feuerwerk. "Wir sind glücklich, weil es ein Fest der Demokratie ist, ein Triumph beider Leben", sagte Ayelén Caffarena. Die Demonstrantin bezog sich auf den Slogan der Abtreibungsgegner, mit dem sie sich für die Leben der Mutter und des ungeborenen Kindes aussprachen.

Derzeit ist in Argentinien ein Schwangerschaftsabbruch nur im Fall von Vergewaltigung, Gefahr für das Leben der Mutter oder bei einer drohenden Behinderung des Kindes legal. Nichtregierungsorganisationen schätzen, dass jährlich etwa eine halbe Million Abtreibungen illegal vorgenommen werden und dabei dutzende Frauen sterben.

Am anderen Ende der Plaza del Congreso trauerten tausende Abtreibungsbefürworter, die stundenlang bei Regen und Kälte auf das Abstimmungsergebnis gewartet hatten. Viele junge Frauen brachen in Tränen aus. "So nah an der Legalisierung zu sein und sie dann nicht zu erreichen, macht sehr wütend", sagte eine 24-jährige Demonstrantin. Viele Abtreibungsbefürworter waren in grün gekleidet; die Farbe war zum Symbol für die Bewegung geworden.

Eine Handvoll Demonstranten legte Feuer und warf bei Zusammenstößen mit der Polizei Steine. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.

Für eine junge Frauen war es das erste Mal, dass sie so leidenschaftlich für ein politisches Anliegen gekämpft hatte. Aufgeben wollen die Abtreibungsbefürworter aber nicht: "Das ist nur der Anfang - unsere Bewegung macht weiter, bis wir das Recht auf Abtreibung erhalten", sagte die 21-jährige Camila Sforza.

In frühestens einem Jahr kann sich der Senat erneut mit dem Thema befassen. Da im Herbst 2019 jedoch die Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen, dürfte das Thema erst 2020 wieder auf die Agenda kommen. Ein Abgeordneter der Regierungspartei, Daniel Lipovetzky, sagte, womöglich werde ein Referendum zu dem kontroversen Thema stattfinden.

Amnesty International übte scharfe Kritik an dem Abstimmungsergebnis. "Die argentinischen Abgeordneten haben sich heute dafür entschieden, hunderttausende Frauen im Stich zu lassen", sagte Mariela Belski, die für die Menschenrechtsorganisation in Argentinien verantwortlich ist.

Argentinien wäre neben Uruguay und Kuba das dritte lateinamerikanische Land gewesen, das Abtreibungen vollständig legalisiert hätte. 2010 legalisierte Argentinien ebenfalls gegen den heftigen Widerstand der katholischen Kirche als erstes Land Lateinamerikas die gleichgeschlechtliche Ehe.