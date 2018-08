Mutmaßlicher Täter nach Großfahndung festgenommen

Arzt in seiner Praxis in Offenburg erstochen

Offenburg (AFP) - Ein Arzt ist in Offenburg in Baden-Württemberg in seiner Praxis erstochen worden. Eine Praxishelferin wurde bei dem Messerangriff am Donnerstagmorgen verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber im Zuge einer sofort eingeleiteten Großfahndung festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Der 26-jährige Verdächtige soll nach bisherigen Ermittlungen ohne Termin in die Praxis gekommen und den Arzt sofort mit einem mitgebrachten Messer attackiert haben. Der Mediziner erlag noch in der Praxis seinen schweren Verletzungen. Der Angreifer verletzte zudem eine Mitarbeiterin leicht. Sie wurde vor Ort ambulant behandelt. Das Messer ließ der Täter in der Praxis zurück.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Mehr als 20 Einsatzfahrzeuge und auch ein Hubschrauber beteiligten sich an der Suche. Gut eine Stunde später entdeckten die Beamten etwa eineinhalb Kilometer von der Praxis entfernt einen Mann, auf den die Beschreibung von Zeugen zutraf. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Festgenommenen.