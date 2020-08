Aussage des Hauptangeklagten im Lübcke-Prozess geplant

Frankfurt/Main (AFP) - Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist für Mittwoch (10.00 Uhr) die Aussage des Hauptangeklagten Stephan E. geplant. Insgesamt sind drei Verhandlungstage für die Aussage und Rückfragen angesetzt. Die Einlassung verschob sich durch die Abberufung seines Verteidigers Frank Hannig.

Der Hauptangeklagte Stephan E. © AFP

In einer ersten Vernehmung hatte E. wenige Tage nach seiner Festnahme den Mord an Lübcke gestanden. Dabei gab er an, allein gehandelt zu haben. Kurze Zeit später widerrief er sein Geständnis. Im Januar ließ sich E. erneut zu den Tatvorwürfen ein, beschuldigte jedoch seinen mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen Markus H., Lübcke im Streit versehentlich erschossen zu haben.