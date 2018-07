Ausschuss-Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag wegen Abschiebung von Sami A.

Düsseldorf (AFP) - Eine Woche nach der umstrittenen Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien ist das Vorgehen der Behörden in dem Fall am Freitag (10.00 Uhr) Thema einer Ausschusssitzung im nordrhein-westfälischen Landtag. Der Rechtsausschuss und der Integrationsausschuss des Landesparlaments kommen in der parlamentarischen Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammen.

Flugzeug auf dem Vorfeld am Düsseldorfer Flughafen © AFP

Der einzige Punkt auf der Tagesordnung lautet "Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz - Wurde das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und die Öffentlichkeit im Fall Sami A. bewusst getäuscht?". Der zuletzt in Bochum lebende A. war am vergangenen Freitagmorgen von Düsseldorf in sein Herkunftsland abgeschoben worden - obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Vorabend ein Abschiebeverbot für den mutmaßlichen Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden bestätigt hatte.