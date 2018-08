Außenminister Maas besucht ehemaliges KZ Auschwitz-Birkenau in Polen

Auschwitz (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besucht am Montag die Gedenkstätte des ehemaligen NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in Polen. Im Anschluss ist ein Treffen mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz in der Ortschaft Harmeze geplant (Pk. 16.00 Uhr). Es ist Maas' zweiter Besuch in Polen als deutscher Außenminister. Er war bereits kurz nach seinem Amtsantritt im März in Warschau zu Gast.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

Auschwitz-Birkenau war im Zweiten Weltkrieg im damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen das größte Vernichtungslager der Nazis. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, die meisten waren Juden. Unter den Auschwitz-Toten waren auch 80.000 nicht-jüdische Polen, 25.000 Sinti und Roma sowie 20.000 sowjetische Soldaten. Die sowjetische Rote Armee befreite das Lager am 27. Januar 1945.