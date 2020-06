Außenminister Maas trifft seinen italienischen Kollegen Di Maio in Rom

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag nach Italien. In Rom wird Maas nach Angaben des Auswärtigen Amts am Morgen zusammen mit seinem italienischen Kollegen Luigi di Maio den Hauptsitz der EU-Marinemission "Irini" zur Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen sowie das italienische Spallanzani-Institut zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten besuchen.

Maas (r.) und Di Maio bei einem Treffen in Berlin Anfang Juni © AFP

Am Vormittag (11.00 Uhr) ist in der Villa Madama, dem Gästehaus des italienischen Außenministeriums, ein Arbeitsgespräch der beiden Minister geplant. Wenige Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird Maas die Schwerpunkte des deutschen Programms vorstellen und sich mit seinem italienischen Kollegen über weitere aktuelle bilaterale und internationale Themen austauschen. Im Anschluss ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.