2018 auch in Neuseeland schon begonnen

Australien begrüßt Neues Jahr mit riesigem Regenbogen-Feuerwerk

Sydney (AFP) - Mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney hat Australien als eines der ersten Länder der Welt das Neue Jahr begrüßt. In den Farben des Regenbogens erstrahlte das kaskadenartige Feuerwerk von der Hafenbrücke. Damit feierten die Menschen auch die Einführung der Homo-Ehe in dem Land. Etwa 1,5 Millionen Menschen strömten in Sydney zu der Silvester-Feier am berühmten Opernhaus der Stadt zusammen. Das Fest fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Feuerwerk am Opernhaus und der Hafenbrücke in Sydney © AFP

"Das ist eine fabelhafte Art, 2017 zu verabschieden", sagte Sydneys Bürgermeisterin Clover Moore und erinnerte daran, dass sich eine große Mehrheit der Australier für die Einführung der Homo-Ehe ausgesprochen hatte. Die für ihr gigantisches Silvester-Feuerwerk berühmte australische Metropole Sydney hatte mit dem Regenbogen-Feuerwerk bewusst eine politische Botschaft für 2018 senden wollen: Die Regenbogenflagge symbolisiert Toleranz und die Vielfalt von Lebensformen und wird weltweit von der Bewegung der Schwulen und Lesben genutzt.

Auch Neuseeland begrüßte bereits das Jahr 2018. Tausende kamen in der größten Stadt Auckland zur Silvesterfeier zusammen. Die Feierlichkeiten zum Neuen Jahr werden danach über Asien, den Nahen Osten, Afrika und Europa nach Amerika wandern.

Die Silvesterfeiern finden aus Angst vor Anschlägen dieses Jahr weltweit unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. In Sydney waren Polizisten auch mit halbautomatischen Waffen unterwegs. Straßen wurden durch Barrieren gegen Attentäter in Fahrzeugen geschützt. Auch in anderen Städten wie Berlin, Barcelona, London oder Nizza sind die Sicherheitsmaßnahmen nach dortigen Anschlägen besonders hoch. In New York werden viele Feiernde trotz der arktischen Kälte am berühmten Times Square erwartet.