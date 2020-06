Polizei prüft Bezug zum Rocker-Milieu

Auto rast in München in Menschengruppe - drei Verletzte

München (AFP) - In München sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Personengruppe raste. Nach Polizeiangaben stiegen die Insassen des Autos nach dem Vorfall aus, prügelten auf die umstehenden Menschen ein und flohen dann. Täter und Opfer kannten sich offenbar. Nach vorläufigen Ermittlungen habe es eine "Vorbeziehung" zwischen den Beteiligten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei ermittelt demnach wegen eines möglichen Bezugs zum Rocker-Milieu.

Blaulicht © AFP

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Verletzten wurde von dem Auto erfasst, ein weiterer habe Schnittwunden, sagte der Sprecher. Der Ort des Geschehens im Münchner Norden wurde weiträumig abgeriegelt. Mit mehr als hundert Polizisten in Schutzausrüstung und einem Hubschrauber wurde nach den Verdächtigen gefahndet. Für die Allgemeinheit bestehe "derzeit" keine Gefahr, hieß es von der Polizei.