Polizei spricht von einem Unfall - Wagen hatte Gasflaschen geladen

Auto rast in Shanghai in Fußgänger: 18 Verletzte

Shanghai (AFP) - Ein Autofahrer ist am Freitag mitten in Shanghai mit seinem brennenden Lieferwagen in eine Fußgängermenge gerast. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Polizei sprach von einem Unfall: Der 40-jährige Fahrer hatte demnach sieben Gasflaschen und drei Treibstoffkanister geladen und rauchte gerade eine Zigarette und telefonierte, als plötzlich "entflammbares Material" im Innenraum in Brand geriet. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Van.

Videoaufnahme von dem brennenden Unglücks-Van © AFP

Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 09.00 Uhr Ortszeit (02.00 Uhr MEZ) in der Nanjing Road, der größten Geschäftsstraße im Zentrum der chinesischen Metropole. Das Innere des Vans habe bereits gebrannt, als er auf den Bürgersteig raste und vor einem Starbucks Café gegen einen Baum prallte, berichtete der vor dem Nachbargebäude postierte Wachmann Zhang Sai der Nachrichtenagentur AFP. Der Wagen fuhr mehrere Passanten an, andere konnten sich gerade noch retten.

Laut dem 23-jährigen Restaurantmitarbeiter Xu Xin hatte der Lieferwagen Gasflaschen geladen, wie sie von Restaurants häufig für ihre Gasherde oder Kochfelder genutzt werden. Die Feuerwehr habe sich beeilt, die Flaschen aus dem Van zu holen, berichtete er weiter. Neun der Verletzten waren am Abend noch im Krankenhaus, unter ihnen der Fahrer. Dieser arbeitete nach Angaben der Polizei für eine örtliche Metallverarbeitungsfirma.

Internetvideos und -Fotos, die von den staatlichen Medien weiterverbreitet wurden, zeigten einen brennenden Van, der den gesamten Fußweg versperrte, während Menschen reglos auf dem Boden lagen. Feuerwehrleute kümmerten sich um die Opfer.

Zwei Stunden später waren die Spuren des Unfalls fast vollständig beseitigt. Lediglich das Café blieb geschlossen, Polizisten standen vor ihm Wache. Am selben Tag hielt sich die britische Premierministerin Theresa May zum Abschluss ihrer dreitägigen China-Reise in Shanghai auf.