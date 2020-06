ADAC: Sparpotenzial auf elf Cent pro Liter gestiegen

Autofahrer können beim Tanken mehr Geld sparen als im vergangenen Jahr

München (AFP) - Autofahrer können laut einer Untersuchung beim Tanken mehr Geld sparen als noch im vergangenen Jahr. Wie eine am Freitag veröffentlichte Markterhebung des ADAC ergab, können Tankstellenkunden durch die Wahl des richtigen Tankzeitpunkts bis zu elf Cent pro Liter sparen. In der Preisuntersuchung vor einem Jahr hatte das Sparpotenzial noch bei siebeneinhalb Cent je Liter gelegen.

Zapfsäule einer Tankstelle © AFP

Die Untersuchung basiert auf sämtlichen Preisbewegungen der mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland im Mai. Am meisten Geld können Fahrer von Bezinautos sparen. Die Differenz zwischen dem teuersten Zeitpunkt um 07.00 Uhr morgens und der günstigsten Phase zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr beträgt rund elf Cent je Liter. Dieselfahrer kommen während der gleichen Zeiträume auf eine Ersparnis von zehn Cent pro Liter, weil die erste Preisspitze um 07.00 Uhr nicht so hoch ist wie bei Benzin.

Für Kunden werde es jedoch schwieriger, die Preisschwankungen an den Zapfsäulen nachzuvollziehen und den Überblick zu behalten, kritisierte der Automobilklub. Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung habe sich eine zusätzliche Preisspitze im Tagesverlauf etabliert.

Vor fünf Jahren hatte es laut ADAC eine teure Phase während der Nachtstunden und anschließend ein gleichmäßiges Absinken der Preise zwischen den Morgen- und den frühen Abendstunden gegeben. Heute ließen sich hingegen sechs regelmäßige über den Tag verteilte tägliche Preiserhöhungen identifizieren.

Der ADAC empfahl, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr zu tanken. Das Nachfüllen des Kraftstoffs am Morgen solle vermieden werden. Am höchsten seien die Preise zwischen 05.00 Uhr und 08.00 Uhr morgens.