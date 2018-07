VDA-Chef Mattes: Dieselmotoren sind Teil der Lösung

Autoindustrie sieht sich trotz politischer Unsicherheiten in guter Verfassung

Berlin (AFP) - Trotz der politischen Unsicherheiten angesichts möglicher US-Zölle und des Vertrauensverlusts durch die Dieselkrise sieht sich die deutsche Autoindustrie in guter Verfassung. "Die deutschen Hersteller werden 2018 ihre weltweite Produktion um ein Prozent auf den neuen Höchststand von 16,7 Millionen Einheiten steigern", sagte der Präsident des Autoverbands VDA, Bernhard Mattes, am Dienstag. Die Entwicklung der internationalen Handelspolitik betrachte er gleichwohl "mit Sorge".

Autoterminal in Bremerhaven © AFP

Mattes, der sein Amt im März angetreten hatte, sprach bei einer Pressekonferenz in Berlin von "turbulenten Zeiten". Die Branche habe "massiv" an Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren. "Das bewegt mich auch persönlich", fügte der frühere Chef von Ford Deutschland mit Blick auf den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei mehreren Herstellern hinzu.

Zugleich drohten "protektionistische Maßnahmen", den freien und fairen Wettbewerb zu beeinträchtigen. "Als Exportland sind wir auf freien Marktzugang angewiesen", betonte Mattes. Die Entwicklung zu möglichen Importzöllen der USA auf Fahrzeuge aus Europa beobachte der VDA deshalb "sehr aufmerksam und mit großer Sorge".

Mattes geht davon aus, dass die EU in diesem Fall reagieren werde, da sie Geschlossenheit zeigen müsse. Auch den nahenden Brexit und den Streit der Unionsparteien in Berlin sieht er mit Sorge. Nötig sei in Deutschland "eine stabile Regierung, die ihre industriepolitische Position in Brüssel überzeugend vertritt und in der EU und weltweit gehört wird", forderte er.

Künftig will die Branche vor allem auf Elektroautos und die Digitalisierung setzen. "Wir werden schon bald vollautomatische Parkhäuser haben, in die man gar nicht mehr einfahren muss, sondern das Auto per Smartphone abgibt", führte Mattes als Beispiel an. "Weil keiner mehr im Parkhaus aus- oder einsteigt, können die Autos viel enger geparkt werden, das Parkdeck wird wesentlich besser genutzt."

Dieselmotoren sollen dem VDA zufolge aber auch künftig "Teil der Lösung" sein. Dass der Diesel-Anteil bei den Neuzulassungen in Deutschland auf knapp ein Drittel gesunken sei, bringe dem Klimaschutz nichts, sagte Mattes. "Je weniger Diesel verkauft werden, desto höher sind die CO2-Werte bei den Neuzulassungen." Der moderne Diesel sei notwendig, um die Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, Dieselautos der Abgasstufe Euro 6d seien "hervorragend".

Für 2018 erwartet der VDA ein Wachstum des Pkw-Weltmarktes um zwei Prozent auf 86 Millionen Fahrzeuge, in Europa um ein Prozent auf 15,8 Millionen Pkw. Für die USA prognostiziert der VDA hingegen einen Rückgang um zwei Prozent auf 16,9 Millionen Fahrzeuge.

Von den 16,7 Millionen Autos, die mit den Markenzeichen der deutschen Hersteller vom Band laufen, werden dem Verband zufolge 11,2 Millionen im Ausland gefertigt - ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Inlandsproduktion sinkt 2018 um drei Prozent auf 5,5 Millionen Pkw. Davon werden wiederum 4,2 Millionen oder 76 Prozent ins Ausland exportiert.

Aktuell beschäftige die Automobilindustrie in Deutschland 832.000 Mitarbeiter in den Stammbelegschaften. Dies sei der "höchste Stand seit über 20 Jahren".