Fall wird nach BGH-Entscheidung neu verhandelt

Autoraser vom Kudamm stehen erneut wegen Mordvorwurfs vor Gericht

Berlin (AFP) - Rund zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Autorennen vom Berliner Kudamm stehen die beiden Angeklagten wieder vor Gericht. Die beiden 26 und 29 Jahre alten Männer müssen sich seit Dienstag vor dem Berliner Landgericht erneut wegen Mordes verantworten, obwohl der Bundesgerichtshof (BGH) ein entsprechendes erstes Urteil aufgehoben hatte. Zum Auftakt geriet der Prozess zunächst durch einen Befangenheitsantrag der Verteidigung ins Stocken.

Das Landgericht Berlin © AFP

Es war der erste Fall, bei dem zwei Autoraser wegen der Todes eines Unbeteiligten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Das Urteil des Berliner Landgerichts vom Februar 2017 hob der Bundesgerichtshof im März diesen Jahres wieder auf. Nun muss der Fall komplett neu verhandelt werden.

Den beiden Angeklagten - der 26-jährige Marvin N. und der 29-jährige Hamed H. - wird zur Last gelegt, im Februar 2016 nachts mit bis zu 170 Stundenkilometern über den Kurfürstendamm und über mehrere rote Ampeln gerast zu sein. An einer Kreuzung erfasste einer der beiden den Wagen eines 69-Jährigen. Der Mann starb noch am Unfallort.

Die beiden Angeklagten hätten den Autofahrer "aus niedrigen Beweggründen und mit gemeingefährlichen Mitteln getötet", sagte Staatsanwalt Christian Fröhlich am Dienstag bei der Verlesung der Anklageschrift. Er blieb damit bei dem Vorwurf, den die Anklagebehörde schon im ersten Verfahren vor dem Landgericht erhoben hatte - und dem die Richter damals gefolgt waren.

Der Bundesgerichtshof betrachtete den bedingten Tötungsvorsatz, der Grundlage des Mordurteils war, aber als nicht ausreichend belegt. Nach Auffassung der Karlsruher Richter fehlte beiden der Vorsatz für eine Tötung: Als sie in die Unfallkreuzung hineinfuhren, hatten sie nach den Feststellungen des Landgerichts keine Möglichkeit mehr gehabt, den Unfall zu verhindern. Dieser sei unumkehrbar in Gang gesetzt worden, noch bevor die beiden Angeklagten einen Tötungsvorsatz hätten fassen können.

Die jetzt für den Fall zuständige 40. Strafkammer des Landgerichts hatte trotz des BGH-Urteils entschieden, die beiden Angeklagten in Haft zu lassen. Das ist der Hintergrund des Befangenheitsantrages, den die Verteidigung am Dienstag stellte - und zwar noch vor Verlesung der Anklage.

Mit der Begründung für die Fortdauer der Haft habe die Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Peter Schuster deutlich gemacht, dass sie im jetzigen Prozess mit einer weitgehenden Bestätigung der Feststellungen aus dem vorangegangenen Verfahren rechne. Die Richter ließen erkennen, dass ihr "Urteil über die Angeklagten bereits feststeht", sagte Rechtsanwalt Rainer Elfferding.

Nach kurzer Beratung entschied das Gericht, den Prozess trotz des Befangenheitsantrages fortzusetzen. Über diesen muss nun eine andere Kammer des Landgerichts entscheiden.