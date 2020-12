Baden-württembergische Grüne stellen sich für Landtagswahl auf

Stuttgart (AFP) - Die baden-württembergischen Grünen wollen am Samstag (10.30 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum dritten Mal als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März kommenden Jahres nominieren. Auf ihrem bis Sonntag dauernden digitalen Parteitag will die Partei zudem ihr Wahlkampfprogramm beschließen. Kretschmann regiert seit 2012 als erster grüner Ministerpräsident eines Landes - zunächst mit der SPD und seit 2016 mit der CDU als Koalitionspartner.

Baden-württembergische Grüne bereiten Landtagswahl vor © AFP

Die Partei will diesmal ohne klare Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Die Parteivorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand erklärten im Vorfeld, lieber mit der SPD als ein weiteres Mal mit der CDU koalieren zu wollen. Kretschmann wollte sich bisher zu dieser Frage nicht äußern. Die CDU nominierte bereits Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin.