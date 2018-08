Bundesjustizministerium nennt Vorgänge dort "besorgniserregend"

Barley fordert Aufklärung zu Polizeieinsatz gegen ZDF-Team in Dresden

Berlin (AFP) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich in die Kontroverse um den Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden eingeschaltet. "Die Pressefreiheit ist ein herausragendes Gut unserer Gesellschaft und nach unserem Grundgesetz", schrieb Barley am Donnerstag im Internetdienst Twitter. "Die Vorgänge in Sachsen sind deshalb besorgniserregend und müssen umfassend aufgeklärt werden", forderte die Ministerin weiter.

Pegida-Demo in Dresden © AFP

Während des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden am Donnerstag vergangener Woche hatten Anhänger der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung demonstriert. Das ZDF-Kamerateam wurde von einzelnen Pegida-Demonstranten verbal angegriffen. Danach wurde das Kamerateam etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Demonstrant, der das Team des ZDF-Magazins "Frontal 21" vor allem verbal attackiert hatte, ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts ist. Er war nach Angaben des sächsischen Innenministeriums nicht im Dienst, sondern habe als Privatperson an der Kundgebung teilgenommen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich nach dem Vorfall hinter die Polizei gestellt und den Beamten ein "seriöses" Auftreten bescheinigt.