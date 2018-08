Hypertonie in Ostdeutschland häufiger diagnostiziert

Barmer: Mehr als 23 Millionen Deutsche haben Bluthochdruck

Berlin (AFP) - Mehr als jeder vierte Deutsche hat Bluthochdruck. Ärzte stellten im Jahr 2016 bei 28,4 Prozent der Bevölkerung eine sogenannte Hypertonie fest, das entspricht mehr als 23 Millionen Menschen, wie die Krankenkasse Barmer am Freitag in Berlin mitteilte. Im Jahr 2008 betraf dies noch 25,3 Prozent und damit weniger als 21 Millionen Menschen.

Der Barmer-Analyse zufolge gab es 2016 allerdings deutliche regionale Unterschiede. Demnach wurde in Sachsen-Anhalt bei 34,9 Prozent der Bevölkerung Bluthochdruck diagnostiziert - in Bremen dagegen nur bei 24,4 Prozent der Einwohner.

Insgesamt litten vor allem die Menschen in den neuen Bundesländern an Bluthochdruck, und zwar 34,4 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, 33,9 Prozent in Thüringen, 33,2 Prozent in Brandenburg und 31,9 Prozent in Sachsen. Die niedrigsten Raten gab es nach Bremen in Hamburg mit 24,7 Prozent und Bayern mit 25 Prozent.

Andere Studie etwa des Robert-Koch-Instituts (RKI) gehen davon aus, dass fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland einen ärztlich diagnostizierten Bluthochdruck hat. Bluthochdruck ist Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auslöser können Diabetes, Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel und ungesunder Stress sein.