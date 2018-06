Wasserwirtschaft spricht von "Ohrfeige mit Ansage" für Agrarpolitik

Bauernverband verweist nach EuGH-Urteil auf neue Düngeverordnung

Berlin (AFP) - Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Nitratbelastung in Deutschland hat der Bauernverband dazu aufgerufen, den Blick nach vorn zu richten. Das Urteil leiste keinen "nennenswerten Beitrag zur Diskussion über die seit 2017 geltende neue Düngeverordnung", erklärte der Deutsche Bauernverband (DBV) am Donnerstag in Berlin. Deutschland habe "gehandelt und weitreichende Anforderungen an die Düngung im Sinne des Gewässerschutzes geschaffen".

Mähdrescher in Brandenburg © AFP

Das EuGH-Urteil ignoriere die neue Düngeverordnung und sei daher die Bewertung einer "längst überholten Rechtsgrundlage", betonte der Bauernverband. Der EuGH hatte am Vormittag geurteilt, dass die Bundesrepublik gegen die europäische Nitratrichtlinie verstoßen habe. Deutschland hätte zusätzliche oder verstärkte Maßnahmen treffen müssen, um seine Gewässer zu schützen, hieß es in dem Urteil. Nitrat gelangt vor allem über das Düngen in der Landwirtschaft ins Wasser.

Die EU-Kommission hatte bereits im Jahr 2016 Klage vor dem EuGH eingereicht. Das inzwischen geänderte deutsche Düngerecht änderte nichts am Urteil, da der EuGH eine Vertragsverletzung "anhand der Lage" beurteilt, in der sich ein Mitgliedstaat bei Ablauf der Frist befand, wie das Gericht selbst betonte.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bezeichnete das Urteil hingegen als "Ohrfeige mit Ansage für die deutsche Landwirtschaftspolitik". Nötig sei nun eine "verursachungsgerechte und umweltgerechte Lösung". Auch das neue Düngerecht bringe keine wesentliche Reduzierung der Nitratbelastungen, kritisierte der Verband.

Der Verband kommunaler Unternehmen erklärte, das Urteil wende sich gegen "jegliche hinhaltende Argumentation, trotz wahrnehmbarer Grundwasserbelastungen". Auch die aktuellen Regelungen des Düngerechts müssten noch einmal überprüft werden, forderte auch der VKU. Es spreche einiges dafür, dass die deutschen Regelungen, beispielsweise zu Sperrzeiten und zu Flächen, die für das Düngen ungeeignet sind "noch nicht ausreichend sind, um die von der Nitratrichtlinie getroffenen Vorgaben einzuhalten". In diesem Fall drohe ein weiteres Klageverfahren vor dem EuGH mit möglichen empfindlichen Geldbußen.