EKD-Ratsvorsitzende spricht auch Diskussion um Essener Tafel an

Bedford-Strohm warnt in Osterpredigt vor Ausgrenzung von Armen

Berlin (AFP) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat in seiner Osterpredigt vor der Ausgrenzung von Armen und Schwachen gewarnt. "Bei Armut geht es nicht nur um Geld. Armut ist im Kern fehlende Teilhabe", sagte Bedford-Strohm am Ostersonntag beim Festgottesdienst im Berliner Dom. Jeder Mensch müsse spüren und erfahren, dass er Teil dieser Gesellschaft sei, "dass er gewollt ist, dass er gebraucht wird, dass er einfach sein darf, dass er eine Würde hat".

Heinrich Bedford-Strohm © AFP

Der Ratsvorsitzende fügte hinzu: "Dass alle Menschen in unserer Gesellschaft, auch die Schwächsten und Verletzlichsten, in diesem Gefühl leben können, das ist die große Aufgabe in Politik und Gesellschaft der nächsten Jahre." Bedford-Strohm sprach in diesem Zusammenhang auch den zwischenzeitlichen Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel an.

"Was bei der Essener Tafel geschehen ist, beschäftigt uns noch immer", sagte er laut Redetext. "Wie kann es sein, dass wir in einem der wohlhabendsten Länder der Erde eine Diskussion darüber führen müssen, wer Zugang zu den übrig gebliebenen Lebensmitteln bekommen darf, die bei den Tafeln verteilt werden?"

Zwar dürfe niemand das Gefühl der Bedrängnis, das ältere Damen beim Anstehen bei der Essener Tafel hatten, einfach wegwischen. "Dass man Menschen in Not je nach Pass unterschiedlich behandelt, kann aber sicher nicht die Lösung sein", sagte Bedford-Strohm.